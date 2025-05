“Catturare la Verità”: San Marino in prima linea contro la disinformazione

San Marino, 29 maggio 2025 – La Repubblica di San Marino si appresta a ospitare un momento di riflessione e approfondimento di significativa rilevanza per il mondo dell’informazione e per la collettività tutta: il convegno “Catturare la Verità: la lotta alle fake news nell’era digitale“. L’evento, fortemente voluto dalla Segreteria di Stato per il Turismo con delega all’Informazione e l’indispensabile contributo della Consulta per l’Informazione e dell’Autorità Garante per l’Informazione, si terrà sabato 31 maggio, con inizio alle ore 9:30, presso il San Marino Outlet Experience (Str. degli Angariari, 41, Falciano). L’iniziativa gode del prestigioso Alto Patrocinio degli Ecc.mi Capitani Reggenti.

Questa importante iniziativa si inserisce in un quadro di crescente consapevolezza circa la pervasività e i pericoli della disinformazione nell’era digitale. La lotta alle cosiddette “fake news” deve tramutarsi in un’azione concreta e imprescindibile per tutelare la solidità delle democrazie e la capacità critica dei cittadini. In tale contesto, il ruolo di un giornalismo etico e rigoroso emerge con forza prepotente, quale baluardo a difesa della trasparenza e della verità sostanziale dei fatti.

Il Segretario di Stato per il Turismo con delega all’Informazione, Federico Pedini Amati, ha sottolineato l’importanza del momento di confronto: “La Repubblica di San Marino, consapevole del ruolo che l’informazione gioca nella vita democratica e sociale, si pone all’avanguardia nella riflessione e nel contrasto alla disinformazione. Il convegno è un’occasione per approfondire le dinamiche complesse delle ‘fake news’, e si configura altresì come un’affermazione decisa del nostro impegno per un’informazione di qualità, libera e responsabile. In momento storico in cui la verità è spesso messa a dura prova, è fondamentale che i professionisti dell’informazione siano dotati degli strumenti e delle consapevolezze necessarie per discernere e per restituire ai cittadini un quadro autentico della realtà. L’Alto Patrocinio della Reggenza è un segno tangibile della centralità che il nostro Paese attribuisce a questi temi, riconoscendo il giornalismo come pilastro insostituibile di una società libera e consapevole.”

L’evento vedrà la partecipazione di relatori di spicco, esperti del settore che affronteranno le molteplici sfaccettature del fenomeno delle fake news, dalle loro origini alle strategie di contrasto, dagli impatti sociali e politici alle responsabilità etiche e professionali. Tra i relatori sono attesi: Francesco Bongarrà, Presidente dell’Autorità Garante per l’Informazione; Roberto Chiesa, Presidente della Consulta per l’Informazione; Silvestro Ramunno, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna; Giuseppe Zaffuto, Capo della Divisione Visibilità pubblica, Analisi e Ricerca del Consiglio d’Europa; Giovanni Zagni, Direttore di Pagella Politica; e Luciano Fraschetti, Membro dell’Autorità Garante per l’Informazione.

Il convegno è stato riconosciuto dall’Ordine dei Giornalisti Italiano e consente l’acquisizione di crediti formativi, riaffermando il suo valore in termini di aggiornamento professionale e di crescita delle competenze nel campo della comunicazione. L’accesso è libero per gli iscritti alla Consulta per l’Informazione, mentre è richiesta la registrazione obbligatoria sulla piattaforma giornalisti.it per coloro che necessitano di crediti formativi.

La Consulta per l’Informazione, che ha recentemente celebrato il suo decennale di attività come presidio a tutela della professione giornalistica e della deontologia, e l’Autorità Garante, uniscono le forze con la Segreteria di Stato per garantire un evento di alto profilo, in linea con l’impegno costante della Repubblica di San Marino per la salvaguardia della libertà di informazione.

Segreteria di Stato per il Turismo, con delega all’Informazione