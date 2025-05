CDLS: precariato nella scuola, criticità nella sanità, più sicurezza per cittadini e forze dell’Ordine. Questi i temi affrontati dal Direttivo Pubblico Impiego

Precariato nella scuola, criticità nella sanità, più sicurezza per cittadini e forze dell’Ordine: i temi del Direttivo Pubblico Impiego CDLS

San Marino 13 maggio – Il Direttivo Pubblico Impiego CDLS ha affrontato i temi di stretta attualità sindacale e politica, a cominciare dall’Istruzione e dal Decreto Delegato che dovrà riscrivere la scuola sammarinese per effetto dell’emergenza natalità.

Il Decreto non risolve il problema del precariato, occorre una norma transitoria che tenga conto del precariato fisiologico. Guardando alla valutazione del corpo docente, prevista dal Contratto Collettivo di Lavoro per il Pubblico Impiego, il Direttivo ha messo in luce alcune incongruenze su chi deve valutare e chi deve essere valutato. L’auspicio è che le valutazioni, in generale, siano improntate sulla professionalità e obiettività.



Unanime sulla necessità di avere più Profili di Ruolo di psicologi nella scuola, figure professionali di supporto ad alunni e docenti.

Parere condiviso da tutto il Direttivo sul diverso trattamento economico per le dipendenti precarie in caso di maternità, ritenuto non equanime.

Il tema sanità ha sollevato il grosso problema degli Autisti Soccorritori e degli infermieri del 118: la mancanza di un medico notturno per le emergenze crea grossi disagi, nel carico di responsabilità dell’infermiere, spesso al limite delle loro competenze. Tanto che sono i primi a dover rispondere in tribunale senza adeguate tutele né assicurazioni del datore di lavoro.

Il Direttivo ritiene importante il lavoro svolto dal gruppo GEUS, il Gruppo Emergenza-Urgenza Sammarinese formato da infermieri, medici, autisti-soccorritori e operatori di centrale dell’Ospedale di Stato di San Marino, tra gli obiettivi di GEUS vi è lo scopo di informare e sensibilizzare tutta la cittadinanza, per rendere le persone più preparate e consapevoli di fronte alle emergenze quotidiane, sul funzionamento del 118 e soprattutto quando e come chiamarlo.

La più ampia ed incondizionata solidarietà del Direttivo Pubblico Impiego al Corpo della Polizia Civile e alle altre forze dell’ordine che rappresentano le Istituzioni sammarinesi, dal momento che svolgono un delicato ed indispensabile compito finalizzato al mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico, solidarietà espressa con particolare riferimento alla difficile gestione della sicurezza in caso di grandi eventi che portano in territorio migliaia di persone.

Il Direttivo evidenzia l’importanza della pronta riapertura del tavolo della contrattazione per il Contratto Collettivo di Lavoro per il Pubblico Impiego ormai scaduto il 31/12/2024. Dovrà ripartire, giocoforza per la parte economica, da quelli già sottoscritti. L’impegno della Segreteria è lavorare al recupero dell’inflazione che negli ultimi tre anni ha fatto perdere notevolmente il potere d’acquisto delle famiglie.

Comunicato stampa – FPI CDLS