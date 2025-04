CDP e Simest investono in BKN301: 21,5 milioni per la fintech con sedi a Londra, Milano, San Marino e Doha

La fintech BKN301 Group, con quartier generale a Londra e sedi operative a Milano, San Marino e Doha, ha chiuso un importante round di finanziamento da 21,5 milioni di euro con il sostegno di investitori istituzionali e privati di primo livello tra cui CDP Venture Capital SGR e Simest, entrambe realtà partecipate dal gruppo Cassa Depositi e Prestiti. L’operazione rafforza la posizione di BKN301 nel mercato europeo del Banking-as-a-Service e segna un ulteriore passo avanti verso l’espansione e il consolidamento del suo modello tecnologico in ambito fintech.

Al fianco degli attuali soci, il round ha visto l’ingresso di nuovi attori tra cui CDP Venture Capital tramite il Digital Transition Fund, Azimut Libera Impresa SGR attraverso il Fondo Azimut Digitech Fund con advisory FNDX, Simest con il Fondo 394/81 gestito per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Alisei Forinvestments di Aldo Fumagalli e altri investitori selezionati.

Questi si affiancano a nomi già presenti nei round precedenti come SM Capital, Prosus Group, CRIF, Abalone Group, Federico Ghizzoni e Fabio Nalucci

Fondata nel 2021, BKN301 ha chiuso il 2024 con ricavi lordi pari a 18,4 milioni di euro e si è affermata nel panorama internazionale grazie alla sua piattaforma proprietaria BKN301 BaaS Orchestrator. La soluzione tecnologica offre servizi di core banking, elaborazione pagamenti, emissione carte, wallet digitali, open banking, API decoupling, servizi cross-border e funzionalità avanzate di intelligenza artificiale e generative AI, con un’integrazione fluida nei sistemi di terze parti

Parte dei fondi raccolti sarà utilizzata per sviluppare BKN301 Technology Srl, controllata italiana attiva dal primo novembre 2024 con sede a Milano e guidata dall’amministratore unico Luca Bertozzi La società avrà il compito di accelerare lo sviluppo della piattaforma tecnologica e coordinare le attività di innovazione a livello locale e internazionale. Secondo il nuovo piano industriale, il gruppo prevede un CAGR del 36 per cento sull’Ebitda entro il 2028 e intende rafforzare la propria presenza in mercati strategici attraverso partnership come quella con Hype, la neobank in joint venture tra Gruppo Sella e Illimity.

L’integrazione con Hype rappresenta un ulteriore tassello della strategia di espansione, puntando sull’interoperabilità e sulla scalabilità della piattaforma BKN301

Enrico Filì, responsabile del Digital Transition Fund di CDP Venture Capital, ha commentato che BKN301 rappresenta un’eccellenza riconosciuta da clienti e partner a livello globale, un operatore internazionale che sta contribuendo all’innovazione nel settore fintech Ha sottolineato che CDP Venture Capital è impegnata nella valorizzazione delle imprese innovative e che il team di BKN301 ha tutte le potenzialità per raggiungere gli ambiziosi traguardi prefissati.

Con questo investimento BKN301 conferma la propria vocazione internazionale e il ruolo di player strategico nell’ecosistema fintech europeo forte di una piattaforma tecnologica all’avanguardia e di una rete di investitori solidi e diversificati L’ingresso di CDP Venture Capital e Simest non solo rafforza il progetto ma ne certifica il valore sistemico per la trasformazione digitale e l’internazionalizzazione del settore bancario e dei servizi finanziari Il gruppo guarda ora con fiducia ai prossimi passi puntando su crescita sostenibile innovazione tecnologica e apertura a nuove collaborazioni in Italia e all’estero