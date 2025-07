Certezze penose della pena … di Sergio Pizzolante

C’è una cosa penosa che sento dire ogni volta che si parla di pene e di carcere: ci deve essere la certezza della pena.

Penoso. Squallido.

In Italia l’unica cosa certa è la pena, penosa, se si parla di giustizia.

L’Italia è il paese in Europa più sanzionato dalle Corti di giustizia per l’ingiusta detenzione e per lo stato delle carceri.

È il paese col più alto costo per lo stato per detenzione illegittima. Per errori giudiziari.