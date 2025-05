Cervia. “A spasso con Tolmino”: poesia, arte e comunità al Parco Fluviale di Cannuzzo

Un pomeriggio dedicato alla poesia, alla memoria e alla bellezza condivisa: sabato 24 maggio 2025, alle ore 16.30, il Parco Fluviale di Cannuzzo si animerà con l’evento “A spasso con Tolmino”, una passeggiata culturale e comunitaria tra i versi del poeta Tolmino Baldassari, i colori dell’arte e i frutti di un progetto partecipato.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale Tolmino Baldassari insieme al Comitato di Zona 5 Pisignano-Cannuzzo, vedrà la partecipazione di istituzioni, associazioni, cittadini e studenti, in un grande abbraccio collettivo che celebra il legame profondo tra territorio, cultura e partecipazione civica.

Il ritrovo è fissato presso la Casa del Poeta Baldassari, in via Salara 151 a Cannuzzo, dove si svolgerà la cerimonia di inaugurazione di una targa commemorativa, donata da LA BCC Ravennate, Forlivese e Imolese, alla presenza dell’assessora alla Cultura Federica Bosi. La targa sarà presentata dal giornalista Massimo Previato, autore del testo inciso.

A seguire, la manifestazione si sposterà nel Parco Fluviale Tolmino Baldassari, dove una passeggiata poetica accompagnerà il pubblico tra i versi del celebre autore locale, letti da poeti e studiosi come Manuel Cohen, Francesco Gabellini, Gianfranco Miro Gori, Gianfranco Lauretano e Salvatore Ritrovato. Un momento particolarmente emozionante sarà offerto dai bambini della Scuola Primaria “E. Fermi” di Pisignano, che interpreteranno poesie in dialetto, frutto del progetto scolastico “Dialetto per tutti”.

Lungo il percorso, i partecipanti potranno ammirare anche la mostra “I colori della poesia. Dodici pittori per Tolmino Baldassari”, a cura dell’Associazione Menocchio, che unisce pittura e poesia in un dialogo visivo e lirico.

Il pomeriggio culminerà con l’inaugurazione di due barbecue in muratura e tre nuove panchine poetiche, realizzate grazie al progetto comunitario “Un Parco Fluviale per Tutti”, nato dal percorso di Bilancio Partecipato “C!Part – Cervia Partecipa” e sostenuto dall’impegno dell’allora Consiglio di Zona guidato da Anna Altini, oggi consigliera comunale. Sui pannelli delle panchine, collocate lungo il percorso naturalistico, sono incise poesie di Baldassari, regalando ai visitatori la possibilità di leggere versi immersi nella natura.

Nell’area barbecue sarà anche installata una creazione floreale all’uncinetto del laboratorio “Il filo che unisce”, realizzata dal gruppo di donne del quartiere che si erano già distinte nel progetto VivaVittoria. Un’opera collettiva che esprime legami, cura e creatività.

L’evento è realizzato con il contributo attivo della Biblioteca “Maria Goia” di Cervia, dell’Associazione Grama, dell’APS Francesca Fontana e di Agenda Filosofica.

Una giornata di festa, riflessione e bellezza che unisce parole, volti e mani, restituendo alla comunità un luogo vissuto e partecipato, nel nome della poesia e dell’identità condivisa.