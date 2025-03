Cervia, accordo per la riduzione degli odori estivi: il piano di concimazione della CAB

L’Amministrazione Comunale di Cervia ha raggiunto un accordo con la Cooperativa Agricola di Cervia (CAB) per affrontare e ridurre i disagi causati dagli odori derivanti dallo spandimento di concimi organici durante la prossima estate. Un intervento mirato che mira a tutelare la qualità della vita dei cittadini, in particolare quelli delle frazioni di Castiglione e Savio, dove sono state segnalate problematiche relative agli odori l’anno scorso.

Incontro e Soluzione Condivisa

Nei giorni scorsi, il sindaco Mattia Missiroli ha incontrato i vertici della CAB, alla luce delle segnalazioni ricevute nell’estate 2024. I residenti avevano lamentato l’intensificarsi di odori sgradevoli a causa dell’utilizzo di un fertilizzante organico, regolarmente autorizzato, nel piano di concimazione dei terreni agricoli della cooperativa. Il sindaco, con l’intento di trovare una soluzione condivisa e rispettosa delle necessità della comunità, ha avviato un confronto costruttivo con la cooperativa e con tutti gli attori coinvolti nelle operazioni agricole.

Piano di Azione per Limitare i Disagi

L’accordo prevede che, durante la stagione estiva 2025, le operazioni di concimazione vengano ridotte a un numero limitato di giornate, escludendo il mese di agosto e l’area di Tantlon, una delle zone maggiormente interessate dalle segnalazioni. Inoltre, sarà prestata particolare attenzione a interrare rapidamente i concimi, così da limitare la dispersione di odori nell’aria e garantire che le operazioni siano meno impattanti sul territorio.

Le Dichiarazioni del Sindaco

“Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto”, ha dichiarato il sindaco Mattia Missiroli. “Abbiamo trovato una soluzione che rispetta le esigenze della cittadinanza e quelle del lavoro agricolo, fondamentale per il nostro territorio. Questo accordo rappresenta un passo importante per gestire al meglio la situazione e risolvere i disagi in modo concreto e condiviso. Come amministrazione, continueremo a vigilare affinché le misure concordate vengano rispettate, garantendo un controllo costante.”

Un Equilibrio Tra Lavoro Agricolo e Salute Pubblica

L’amministrazione ha sottolineato che, pur riconoscendo l’importanza delle attività agricole e la necessità di utilizzare prodotti a ridotto impatto chimico, è fondamentale trovare un equilibrio tra la tutela dell’ambiente e il benessere dei cittadini. Grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione e la CAB, il piano di concimazione sarà ottimizzato per ridurre al minimo i disagi, senza compromettere la produttività agricola.

Con questa iniziativa, Cervia compie un ulteriore passo verso una gestione più sostenibile e attenta delle problematiche ambientali legate all’agricoltura, mirando a migliorare la qualità della vita dei propri abitanti.