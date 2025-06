Cervia: al Museo del Sale torna “Dialoghi attraverso i mari” per riflettere sulla crisi climatica e gli ecosistemi marini

Cervia ospiterà martedì 24 giugno, alle ore 21.00, una nuova edizione della conferenza “Dialoghi attraverso i mari / Dialogues across the Seas”, presso il MUSA – Museo del Sale. L’iniziativa, nata a Cervia nel 2018 e affermatasi a livello nazionale e internazionale, ha l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sulla trasformazione degli ecosistemi marini in relazione alle problematiche legate alla crisi climatica.

Il progetto si distingue per l’approccio interdisciplinare, che unisce arte, scienza e cultura per stimolare una riflessione collettiva sul futuro del pianeta. In particolare, promuove l’incontro tra arti e discipline ambientali per offrire nuove visioni e narrazioni capaci di accompagnare il cambiamento di paradigma imposto dalle trasformazioni ambientali in atto.

La conferenza vedrà gli interventi degli assessori del Comune di Cervia Federica Bosi (Cultura) e Mirko Boschetti (Attività Economiche), del presidente del Parco della Salina di Cervia Giuseppe Pomicetti, e dei membri del progetto Pier Luigi Capucci, Nina Czegledy, Roberta Buiani ed Elena Giulia Rossi. Parteciperanno anche il presidente di AICA Italia Gabriele Romeo, e in teleconferenza gli artisti e studiosi Mahutoa ‘Pasha’ Clothier (dalla Nuova Zelanda) e Tracey M. Benson (dall’Australia).

Gli interventi saranno successivamente pubblicati, contribuendo al dibattito internazionale sul “Decennio del mare (2021-2030)” promosso dalle Nazioni Unite. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Festival della Complessità di Roma, di AICA Italia, Noema, ArtSci Salon e art*science, oltre al supporto istituzionale del Comune di Cervia, del Museo del Sale e della Salina di Cervia.