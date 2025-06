Cervia, al via il piano straordinario di manutenzioni nel quartiere Terme: investimenti su strade e verde

Partiranno dalla prossima settimana i lavori di manutenzione nelle vie Golgi, Malpighi e Morgagni, nel quartiere Terme di Cervia. L’intervento, importante per entità e per la zona interessata, punta a risolvere criticità legate soprattutto al manto stradale danneggiato dalla presenza dei numerosi pini.

Nei mesi successivi sarà inoltre avviato un lavoro urbanistico in via Grassi, presso l’ex hotel Ambasciatori, a cui seguirà la manutenzione della strada stessa.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Mirko Boschetti, ha sottolineato l’importanza di questo intervento:

“Le Terme sono un quartiere centrale per la nostra città, grazie alla presenza di una struttura fondamentale per la cura, il benessere e il turismo. È anche un’area con un prezioso polmone verde che, mantenuto intatto negli anni, ha però creato alcune problematiche manutentive che ora andiamo a risolvere in modo significativo. Ringraziamo la cittadinanza per la pazienza.”

Un progetto che coniuga cura del territorio, valorizzazione del verde e miglioramento della vivibilità per residenti e visitatori.