Cervia, al via la stagione estiva di FESTA con la passeggiata “Le fontane di Cervia: servizio e bellezza”

Mercoledì 25 giugno 2025 prende il via a Cervia il programma estivo di FESTA, con un ciclo di passeggiate patrimoniali dedicate all’identità e alla storia della città. L’iniziativa punta a valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso percorsi tematici che raccontano aspetti caratteristici di Cervia.

La prima passeggiata, intitolata “Le fontane di Cervia: servizio e bellezza”, si svolgerà alle ore 21:00 con ritrovo presso la Torre San Michele. Questo appuntamento vuole presentare al pubblico alcune delle opere monumentali più significative della città, mettendo in luce anche i progetti storici legati al controllo e alla distribuzione dell’acqua, elemento fondamentale per Cervia.

Dopo l’accoglienza riservata dai soci di FESTA e il saluto del presidente Amedeo Scelsa, la socia Antonella Casadei introdurrà e guiderà il percorso, che toccherà diverse fontane simbolo di Cervia: la Fontana del Tappeto Sospeso, la fontanella di viale Roma, la Fontana dell’Amore e la Fontana Monumentale di piazza Garibaldi.

A impreziosire la passeggiata saranno le testimonianze di Cristina Poni, profonda conoscitrice della storia cervese, e di Massimo Medri, ex Sindaco di Cervia e grande appassionato delle bellezze del territorio.

L’Assessora alla Cultura del Comune di Cervia, Federica Bosi, ha espresso il proprio ringraziamento all’organizzazione:

“Ringrazio FESTA e i suoi volontari per l’attenzione che rivolgono ad aspetti anche poco conosciuti della nostra città e comunità ed in particolare per la modalità innovativa della passeggiata patrimoniale, che propongono da anni.”

Questa iniziativa si inserisce all’interno di un ricco calendario estivo volto a far scoprire ai residenti e ai turisti la storia e le tradizioni di Cervia, con un’attenzione particolare agli elementi che hanno contribuito alla formazione dell’identità cittadina.