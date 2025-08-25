Cervia, aperta la selezione per i rilevatori del Censimento 2025: domande entro il 29 agosto

Il Comune di Cervia ha avviato la selezione per la formazione di un elenco di rilevatori statistici da impiegare nel prossimo “Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2025” e nelle future rilevazioni dell’Istat.

L’avviso è rivolto a tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti, compresi i dipendenti comunali. Le attività si svolgeranno dal 29 settembre al 23 dicembre 2025.

La scadenza per presentare domanda è fissata per venerdì 29 agosto alle ore 13:00. L’avviso e la modulistica sono disponibili sul sito del Comune al link: www.comune.cervia.ra.it