Cervia, corso gratuito di pronto soccorso pediatrico: due serate per imparare a salvare i più piccoli

Torna l’appuntamento con il corso di pronto soccorso pediatrico organizzato dallo Sportello SeiDonna del Comune di Cervia, un’iniziativa gratuita pensata per tutti coloro che si prendono cura dei bambini: genitori, nonni, baby-sitter e familiari.

Il corso, che si svolgerà in due incontri di carattere sia teorico che pratico, si terrà presso la Sala Malva Nord (Via dei Papaveri 43) nelle serate di:

Giovedì 5 giugno 2025, ore 20.30

Tema: Disostruzione da corpo estraneo e pillole di pronto soccorso pediatrico

Giovedì 19 giugno 2025, ore 20.30

Tema: Manovre salvavita e rianimazione cardiopolmonare

Le lezioni saranno tenute da Leonardo Loroni, medico pediatra, e Valentina Persico, medico dell’emergenza, che guideranno i partecipanti nell’apprendimento di tecniche fondamentali per intervenire efficacemente in situazioni di emergenza in attesa dell’arrivo dei soccorsi qualificati.

Importante: la partecipazione al secondo incontro è riservata a chi avrà seguito il primo.

Per garantire la qualità dell’insegnamento, il corso è limitato a un massimo di 25 partecipanti. È quindi necessario prenotarsi tempestivamente.