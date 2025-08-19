Cervia: dal 21 al 24 agosto i Magazzini del Sale ospitano la DID MiMa Summer Edition

Saranno i suggestivi Magazzini del Sale di Cervia a fare da cornice, da giovedì 21 a domenica 24 agosto, alla DID MiMa Summer Edition, il grande evento estivo organizzato da DIDance Lab con la direzione artistica di Silvia Frecchiami, fondatrice ed executive manager.

Quattro giornate interamente dedicate alla danza e ai giovani talenti, dai bambini di 9 anni ai ragazzi che coltivano la passione per questa arte. Il programma prevede stage che spaziano dalla danza classica alla moderna fino all’hip hop, guidati da insegnanti di rilievo nazionale e internazionale. Tra i nomi più attesi figurano Alessandra Celentano, Carlos Diaz, Isobel Kinnear, Simone Nolasco, Daniele Sibilli, Alessio Gaudino e Little Phil.

Le lezioni saranno aperte a tutti, non solo agli allievi della scuola, ma anche a danzatori esterni. Accanto alla formazione, il cartellone include momenti speciali di spettacolo e condivisione: suggestive performance all’aperto sotto la Torre San Michele e serate all’insegna del divertimento e dell’unione.

Con oltre 350 iscritti già confermati, l’evento si avvia verso il sold out, confermando un forte richiamo per il territorio. L’organizzazione sottolinea come la manifestazione porti “entusiasmo e ricadute positive su strutture ricettive e ristoranti della zona”, creando un connubio tra cultura, turismo e spettacolo.

La DID MiMa Summer Edition si presenta dunque come “una grande occasione per vivere la danza in un clima di formazione, passione e condivisione”, ribadisce la direzione artistica.