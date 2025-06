Cervia. Due minorenni denunciati per rapina e un ragazzo fermato con un taser a Milano Marittima

Milano Marittima, Cervia – Nei giorni scorsi, le forze dell’ordine hanno messo a segno due interventi distinti nella zona di Milano Marittima. I Carabinieri della Stazione di Cervia hanno denunciato due giovani, di 17 e 18 anni, ritenuti responsabili di aver aggredito un quindicenne con uno schiaffo alla faccia, per poi derubarlo di telefono e portafoglio. L’episodio si è verificato nei pressi della Rotonda Primo Maggio.

Le indagini dei militari, avviate subito dopo la segnalazione al 112, hanno portato al riconoscimento dei responsabili e al recupero della refurtiva, che è stata riconsegnata alla vittima. I due giovani sono stati quindi denunciati per rapina in concorso. Inoltre, il questore di Ravenna ha imposto loro il “Daspo urbano”, che vieta l’accesso ad alcune aree della città per comportamenti che compromettono la sicurezza pubblica.

Nella stessa notte, un altro episodio ha coinvolto un sedicenne, fermato dai militari dell’Aliquota Radiomobile durante un controllo nel centro di Milano Marittima. Il giovane è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere, in quanto trovato in possesso di un taser, che è stato sequestrato.