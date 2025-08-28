Cervia e Milano Marittima, nuovi orari e punti raccolta rifiuti per l’Ironman: le novità dal 15 settembre

Con l’arrivo dell’Ironman, in programma sabato 20 e domenica 21 settembre, cambiano gli orari e le modalità di raccolta rifiuti a Cervia e Milano Marittima. Hera ha predisposto misure straordinarie per garantire il servizio durante l’evento sportivo internazionale che interesserà gran parte del lungomare.

Zona Transition: punti di raccolta temporanei

Da lunedì 15 settembre fino a lunedì 22, sul lungomare Deledda, nell’area compresa tra il bagno White Beach 150 e il bagno Dover 175, verrà allestita la zona Transition, chiusa con transenne e corridoi di accesso fino a Viale Italia.

Poiché i mezzi non potranno transitare in questa zona, Hera installerà punti di raccolta temporanei per sostituire il servizio porta a porta, che tornerà operativo martedì 23 settembre. Gli stabilimenti balneari dovranno conferire i rifiuti nei punti più vicini, poiché i corridoi saranno chiusi da venerdì 19 mattina fino a domenica 21 sera.

Anticipi e variazioni orarie per la raccolta

Sabato 20 settembre , nelle zone del lungomare interessate dall’Ironman, la raccolta del vetro inizierà alle 3 del mattino anziché alle 9, a causa del blocco stradale.

Nelle aree di Castiglione di Cervia (Tantlon) , Castiglione di Ravenna-Casemurate , Mensa-Matellica , Villa Inferno-Cannuzzo-Pisignano , la raccolta plastica/lattine sarà anticipata alle 3 di notte (anziché alle 11).

Milano Marittima centro: nelle giornate di sabato 20 e domenica 21, famiglie (calendario rosa) e attività (calendario grigio) dovranno esporre i rifiuti dalle 23 della sera precedente alle 3 del mattino, anziché nella fascia 12-13.

Dettaglio:

Famiglie (rosa) : organico/sfalci dalle 23 di sabato alle 3 di domenica.

Attività (grigio) : venerdì ? sabato: organico e cartone (23-3) sabato ? domenica: indifferenziato, organico e cartone (23-3).



Come informarsi e contatti utili

Per chiarimenti sui servizi e sugli orari, è possibile contattare il Servizio Clienti Hera al numero verde 800.999.500, attivo lunedì-venerdì (8-22) e sabato (8-18).

Ulteriori informazioni, calendari e planimetrie sono disponibili sul sito gruppohera.it