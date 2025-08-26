Cervia, frontale fra due auto in via Bollana: diversi feriti, tra cui bambini

Momenti di paura questa mattina in via Bollana, la provinciale che collega Cesena a Pinarella, dove intorno alle 9:30 due auto si sono scontrate frontalmente, causando diversi feriti, tra cui alcuni bambini.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Cervia-Milano Marittima, i due veicoli coinvolti – una Renault Modus con a bordo più passeggeri e una Ford Tourneo – si sarebbero impattati per cause ancora in fase di accertamento. L’urto è stato violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Soccorso immediato e traffico bloccato

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti quattro mezzi del 118 e l’elicottero, oltre ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri. I feriti, tutti con traumi di media gravità, sono stati trasportati all’ospedale Bufalini di Cesena. Nel frattempo, via Bollana è stata chiusa in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi di legge.

Un episodio che richiama attenzione alla sicurezza stradale

L’incidente di questa mattina sottolinea l’importanza della prudenza sulle strade provinciali e l’efficienza dei soccorsi, che hanno permesso di assistere rapidamente tutte le persone coinvolte. Le indagini dei Carabinieri proseguiranno per chiarire le dinamiche dello scontro e le eventuali responsabilità.

Via Bollana rimane al centro dell’attenzione, con i residenti e gli automobilisti in apprensione per la sicurezza lungo questa arteria, frequentata quotidianamente da numerosi veicoli e famiglie.