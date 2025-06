Cervia, furti in spiaggia e in negozio: due ragazzini in fuga “catturati” e denunciati dai carabinieri

Due ragazzini di appena 14 e 15 anni sono stati denunciati per furto aggravato dopo una doppia razzia avvenuta tra le spiagge di Cervia e le attività commerciali di Pinarella. A bloccarli, nella mattinata di ieri, sono stati i carabinieri della Stazione locale, intervenuti tempestivamente in seguito a movimenti sospetti rilevati nella zona di Piazza Unità.

Secondo quanto riferito a Il Resto del Carlino, i militari stavano effettuando un servizio di pattugliamento quando hanno notato i due giovani correre via da un negozio della zona. Dopo averli fermati, gli agenti hanno appurato che i ragazzi avevano appena sottratto alcuni coltelli da un esercizio commerciale poco distante.

Ma non si è trattato dell’unico furto. Dalle indagini è emerso che poco prima, gli stessi minorenni si erano introdotti in uno stabilimento balneare a Cervia, dove avevano prelevato del denaro contante dal registratore di cassa.

Grazie anche alle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza e al riconoscimento da parte dei titolari, è stato possibile ricostruire con precisione quanto accaduto. I due adolescenti, ora deferiti in stato di libertà per furto aggravato in concorso, sono stati affidati alle autorità competenti per minori. La refurtiva è già stata restituita ai legittimi proprietari.

Un episodio che riaccende i riflettori sull’emergenza microcriminalità minorile, anche in località turistiche come Cervia, dove la stagione estiva è solo all’inizio.