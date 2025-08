Cervia, il 15 agosto il pellegrinaggio alla Madonna del Pino: fede, memoria e testimonianze di pace

Torna anche quest’anno, giovedì 15 agosto, in occasione della Solennità dell’Assunzione, il tradizionale pellegrinaggio a piedi alla Madonna del Pino, promosso dagli Amici della Madonna del Pino. Un momento di fede e raccoglimento che coinvolge ogni anno numerosi cittadini e turisti, lungo un itinerario che si snoda tra le vie della città e le suggestive Saline di Cervia.

Il ritrovo è fissato alle ore 6:15 in Piazza Garibaldi. A seguire, alle 6:30, il corteo prenderà il via con una breve liturgia guidata dal parroco don Pierre Laurent Cabantous, all’interno del Duomo di Cervia, chiesa Concattedrale e pertanto giubilare. Il cammino si svilupperà lungo circa 4 chilometri, proseguendo poi all’interno delle Saline grazie all’autorizzazione del Parco delle Saline.

L’arrivo al Santuario della Madonna del Pino è previsto intorno alle 8:15, dove si terrà la recita delle Lodi e un momento conviviale con colazione offerta a tutti i partecipanti. Gli organizzatori ricordano che il pellegrinaggio si svolgerà anche in caso di pioggia e consigliano di indossare scarpe comode. Il rientro sarà garantito da un servizio navetta per l’autostazione di Cervia, in Piazza della Resistenza.

Nonostante l’emozione e la partecipazione che ogni anno accompagna l’evento, anche quest’anno l’arrivo non potrà concludersi all’interno della chiesa, né all’ombra dei pini dello spazio antistante, come da lunga tradizione. «Ancora oggi – scrivono gli organizzatori – attendiamo di vedere aprire il cantiere per poter riaprire il prima possibile questo luogo pieno di storia e di devozione».

Il piccolo santuario, consacrato nel 1498, è uno dei pochissimi edifici rimasti della Cervia Vecchia. Sorge nei pressi dell’antico tracciato della Via Romea e, a causa delle attuali difficoltà di accesso, è oggi uno dei beni artistici e storici più bisognosi di tutela e valorizzazione. Anche il pellegrinaggio, spiegano gli organizzatori, «vuole essere un contributo per rendere di nuovo la chiesa un luogo vivo, aperto alla devozione e alla visita».

In vista del pellegrinaggio, è previsto anche un significativo incontro-testimonianza intitolato “Desideriamo la pace”, che si svolgerà martedì 12 agosto alle ore 20:45 presso la chiesa di Sant’Antonio. Due gli ospiti principali: Jean-François Thiry, coordinatore dei progetti di Pro Terra Sancta ad Aleppo, in Siria, e Pierpaolo Bravin, responsabile Cooperazione Decentrata di AVSI.

Thiry racconterà la sua esperienza in un Paese devastato da oltre dieci anni di guerra, dove, ogni giorno, migliaia di famiglie lottano per sopravvivere tra mancanza di beni essenziali, assenza di lavoro e fame crescente. «Ogni giorno – si legge nel comunicato – persone di ogni età si mettono in fila alla mensa di Aleppo sperando in un pasto caldo, anche solo un pezzo di pane».

Bravin, invece, condividerà il lavoro svolto da AVSI, realtà fondata a Cesena nel 1972 e attiva in 42 Paesi, che si occupa di educazione, salute, agricoltura, ambiente e aiuto umanitario, anche in contesti di emergenza. Recentemente è stato ad Odessa, in Ucraina, dove ha vissuto in prima persona gli effetti dei bombardamenti, portando aiuti anche ai profughi presenti in Italia.

Due appuntamenti distinti ma uniti da un unico messaggio: unire la fede all’impegno concreto per la pace e la solidarietà.