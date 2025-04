Cervia: il cardinale Bagnasco ospite della parrocchia di Santa Maria Assunta per la presentazione del suo libro e la celebrazione dell’Eucaristia

Il cardinale Angelo Bagnasco sarà ospite della parrocchia di Santa Maria Assunta, a Cervia, domenica 6 aprile. Il primo appuntamento è in programma alle 15,30 per la presentazione del suo ultimo libro “Cristo, speranza di ogni uomo” (edizioni Ares) in chiesa. Di seguito, alle 18 il cardinal Bagnasco, che è stato arcivescovo di Genova e presidente della Cei, presiederà l’Eucaristia vespertina nella concattedrale di Cervia. L’appuntamento fa parte delle iniziative per la Quaresima organizzate dal Vicariato di Cervia.

Comunicato stampa