Cervia, il giovane Alessandro Bellettini celebrato dal Comune per il titolo italiano di ciclismo 2025

Un traguardo storico per il ciclismo cervese e romagnolo. Il Sindaco Mattia Missiroli e il vicesindaco e Assessore allo sport Gianni Grandu hanno accolto Alessandro Bellettini, giovane talento di 13 anni, recentemente incoronato Campione italiano di ciclismo 2025 nella categoria Esordienti 1° anno.

All’incontro hanno partecipato anche Samuele De Luca, Presidente del Consiglio Comunale di Cervia, e Paolo Giambianchi, Direttore sportivo del Consorzio Ciclistico Pedale Azzurro Rinascita Ravenna, società per la quale Bellettini corre fin dalle prime pedalate.

Originario di Pisignano, Alessandro Bellettini ha conquistato la medaglia d’oro agli Campionati italiani su strada 2025, disputati a giugno tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia, con uno sprint finale spettacolare. La vittoria rappresenta un evento storico: per trovare un titolo italiano tra gli Esordienti occorre risalire agli anni Sessanta.

Pochi giorni dopo, domenica 27 luglio, il giovane campione si è imposto al Trofeo CRB di Montecassiano, con quattordici giri intensi e uno sprint perfetto, portando a 18 il numero di vittorie stagionali. L’obiettivo ora è superare le 26 vittorie in una stagione, record detenuto dal cremonese Longo.

Il Sindaco Missiroli e l’Assessore Grandu hanno commentato: “È una grandissima gioia celebrare questo nostro giovane campione. Le sue vittorie, in particolare quella che lo ha decretato campione italiano, sono una soddisfazione personale per l’impegno profuso, ma anche un orgoglio per tutto il movimento ciclistico romagnolo. Oggi vogliamo fare sentire ad Alessandro tutto il calore e l’orgoglio della nostra comunità, che applaude il suo talento e guarda al futuro con entusiasmo.”

Una giornata di festa per la città di Cervia, che si stringe attorno a un talento emergente destinato a lasciare il segno nel panorama nazionale del ciclismo giovanile.