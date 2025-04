Cervia. Il Sindaco ha incontrato il Brigadiere della Guardia di Finanza Giovanni Quaranta

Il Sindaco ha incontrato il Brigadiere della Tenenza di Finanza di Cervia Giovanni Quaranta in occasione del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

All’incontro erano presenti anche il Comandante Luogotenente C.S. Marco Bascetta e il Vicesindaco Gianni Grandu.

Il Sindaco ha espresso al Brigadiere Quaranta a nome personale e della città, apprezzamento e gratitudine per l’encomiabile e profonda dedizione al lavoro e per l’onorato servizio prestato in tanti anni a Cervia.

Cervia, 8 aprile 2025