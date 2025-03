Cervia. Il Sindaco Missiroli ha incontrato la scrittrice Agnieszka Ziemecka 

Il Sindaco Mattia Missiroli ha incontrato la scrittrice cervese Agnieszka Ziemecka.

Agnieszka ha presentato al Sindaco il suo primo libro dal titolo Le favole capovolte, una raccolta di poesie e filastrocche in rima, tutte in tono giocoso, ironico e satirico, dedicate al mondo degli adulti.

Alcuni brani sono stati segnalati con merito in vari concorsi letterari nazionali. L’autrice è stata premiata per ben due volte al Concorso letterario nazionale “Ossi di Seppia” nel 2024 come “Miglior scrittrice straniera residente in Italia” e nel 2025 come “Miglior scrittrice regionale Emilia-Romagna”.

Il libro racconta situazioni della vita quotidiana che, in pochi istanti, possono modificare il percorso dell’esistenza. Le favole capovolte sono l’allegoria della vita, vista con gli occhi ironici dalla sua autrice, dove anche gli adulti possono riconoscersi, concedendosi un sorriso.

Il Sindaco ha espresso ad Agnieszka le congratulazioni per il talento, la passione, l’impegno e per avere tenuto alto il nome di Cervia nella letteratura.

Cervia, 25 marzo 2025