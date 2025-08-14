Cervia, il Vicesindaco Gianni Grandu incontra Luciano Boscolo Cucco

Oggi, giovedì 14 agosto, il Vicesindaco Gianni Grandu ha incontrato Luciano Boscolo Cucco, grande amico della città e profondamente legato a Cervia, considerata da lui quasi una seconda casa.

La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi amici e cittadini ed è stata allietata dalla musica del gruppo locale “I Trapozal”. Luciano Boscolo Cucco è noto non solo per le sue elevate capacità professionali e imprenditoriali nel settore marittimo, ma anche come riferimento culturale per la storia della marineria e del territorio cervese.

Tra le iniziative promosse, spicca il Patto di Amicizia tra la Città di Chioggia e la Città di Cervia, volto a rafforzare scambi turistici, culturali, sociali, economici e formativi, consolidando i legami tra le due comunità. Inoltre, grazie alla sua azienda “La Dragaggi”, è stata collocata sulla banchina del porto canale, lato Milano Marittima, la suggestiva Sirena nell’ambito del progetto “Mare d’Arte Festival”, recentemente inaugurata.

Il Vicesindaco Grandu ha sottolineato l’importanza del legame con Boscolo Cucco, dichiarando: “Luciano è una persona di grandi valori, doti umane e sensibilità sociale volta alla solidarietà. Lo ringraziamo per il profondo legame con Cervia, che la città ricambia con sincera stima e amicizia”.