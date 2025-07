Cervia, intensificati i controlli della Polizia Locale: contestate centinaia di infrazioni al codice della strada

Nei due ultimi fine settimana di giugno, la Polizia Locale di Cervia ha messo in campo un’azione capillare e articolata per garantire la sicurezza di residenti e turisti sul territorio comunale. Dal 20 al 22 e dal 27 al 29 giugno, tutto il personale disponibile, sia di ruolo che stagionale, è stato impiegato in diversi servizi di controllo stradale, tutela del consumatore e monitoraggio delle aree urbane e balneari.

Le attività si sono svolte sia a bordo di veicoli sia a piedi, comprese le zone dell’arenile, con agenti anche in abiti civili per garantire efficacia e discrezione. La Centrale operativa della Polizia Locale ha gestito costantemente le numerose richieste e segnalazioni pervenute dai cittadini.

Nel primo weekend di controlli, dal 20 al 22 giugno, sono state ricevute 293 segnalazioni. Le verifiche nel settore del commercio e dei pubblici esercizi hanno portato a 38 accertamenti e contestazioni, mentre le infrazioni al Codice della Strada sono state 306. In quei giorni si sono verificati 6 incidenti stradali, di cui 4 con feriti. Inoltre, la Polizia Locale ha proceduto alla fotosegnalazione e denuncia di una persona per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e al sequestro di un veicolo senza assicurazione.

Nel weekend successivo, dal 27 al 29 giugno, le segnalazioni alla Centrale operativa sono state 284. Gli accertamenti relativi a commercio e pubblici esercizi si sono ridotti a 17, mentre le violazioni al Codice della Strada sono aumentate a 366. Gli incidenti stradali registrati sono stati 4, con 3 casi che hanno comportato feriti.

Queste operazioni hanno rappresentato un impegno significativo da parte della Polizia Locale, che ha ribadito la volontà di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza e la tutela dei cittadini e dei turisti nel periodo estivo.