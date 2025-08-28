Cervia, la Polizia arresta un pericoloso latitante tunisino ricercato per droga

Ieri la Polizia di Stato ha arrestato a Cervia un cittadino tunisino destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2020 dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bologna. L’uomo, che si trovava in vacanza sul litorale cervese, dovrà scontare una condanna a 2 anni e 1 mese di reclusione per reati legati a sostanze stupefacenti commessi nel 2016 in un’altra provincia della Romagna.

Il fermo è avvenuto grazie all’attività delle Volanti impegnate nei servizi straordinari di controllo del territorio a Cervia e Milano Marittima. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Ravenna, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’uomo, con vari precedenti di polizia, era ricercato da tempo e la sua cattura rappresenta un chiaro esempio dell’efficacia della Base Logistica di Pinarella, che consente un controllo capillare del territorio e garantisce interventi rapidi a tutela della sicurezza dei cittadini e dei numerosi turisti presenti nel periodo estivo.