Cervia, la Protezione Civile torna sui banchi: 180 alunni coinvolti nel progetto scolastico

La sicurezza si impara da piccoli. Riparte il progetto educativo “La protezione civile va a scuola”, promosso dal Comune di Cervia e rivolto alle scuole primarie, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla conoscenza dei rischi e delle buone pratiche in caso di emergenza.

Il secondo step del percorso formativo prenderà il via il 12 maggio con le attività pratiche per gli alunni della scuola primaria Grazia Deledda di Pinarella, e si concluderà il 14 maggio con l’incontro teorico-pratico dedicato alle classi della scuola Alberto Manzi di Tagliata. In totale, saranno coinvolti 180 bambini delle due scuole.

L’iniziativa, inserita nel Piano per l’Offerta Formativa del territorio per l’anno scolastico in corso, è curata dall’Unità di Protezione Civile del Comune di Cervia con la collaborazione delle associazioni di volontariato convenzionate.

Le lezioni in aula prevedono spiegazioni semplici, visione di filmati e distribuzione di materiale informativo. Le attività pratiche, invece, saranno svolte all’aperto con esercitazioni di evacuazione, simulazioni di spegnimento incendi, ricerca dispersi con unità cinofile, tutte proposte in forma di gioco, per favorire un apprendimento divertente e intuitivo.

A guidare i piccoli partecipanti saranno i tecnici della Protezione Civile comunale, affiancati dai volontari delle associazioni:

LANCE CB di Cervia

ZARLOT – Cinofilia da soccorso di Ravenna

Centro Soccorso Sub “R. Zocca” di Cesena

Una delle novità dell’edizione 2025 è l’introduzione di un approfondimento specifico sul terremoto, in aggiunta ai temi già trattati riguardanti i principali rischi presenti sul territorio.

Il progetto rappresenta un momento formativo importante per i bambini e per tutta la comunità, contribuendo a costruire una cultura della prevenzione e della responsabilità fin dall’età scolare.