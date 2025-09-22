Cervia. Partono i lavori per il completamento di Viale Italia a Pinarella

La conclusione dell’opera, finanziata con i fondi PNRR – NEXT GENERATION, è prevista per fine anno.

Conclusa la stagione balneare, lunedì 29 settembre riprenderanno i lavori di riqualificazione e rigenerazione Urbana del lungomare tra Pinarella e Tagliata, sospesi ad aprile per non interferire con le attività economiche e commerciali presenti nell’area.

Il termine dei lavori, iniziati nell’autunno del 2023, è previsto per la fine dell’anno.

I lavori prevederanno il rifacimento di viale Italia da viale Piemonte e viale San Marino, dove la percorrenza è a doppio senso di marcia, e da viale Emilia a viale De Amicis, oltre al rifacimento degli stradelli a mare di viale Piemonte e di viale Emilia e alla realizzazione delle aiuole ornamentali su tutto il viale.

Il tratto finale, tra viale Emilia e viale De Amicis, a Pinarella, verrà realizzato a raso e con l’uso dell’asfalto colorato, come nel tratto precedente. Questo nuovo materiale, oltre a migliorare la visibilità dell’asse viabile, garantirà soprattutto una riduzione dell’albedo e della temperatura percepita.

Negli stradelli a mare di viale Piemonte e di viale Emilia si procederà all’eliminazione dell’asfalto e alla ripavimentazione con materiali naturali e permeabili, per garantire un miglioramento del comfort visivo e termico e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Durante l’esecuzione dei lavori saranno previste modifiche alla viabilità, che verranno comunicate con largo anticipo mediante l’apposizione di opportuna cartellonistica.

Le zone interessate dai cantieri subiranno infatti una chiusura al traffico, al fine di consentire alle imprese di lavorare in sicurezza, lasciando comunque ai residenti, alle attività e ai mezzi di soccorso la possibilità di transito.

L’intervento di “RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DEL WATERFRONT DI PINARELLA-TAGLIATA” è stato finanziato nell’ambito del PNRR dall’Unione Europea – Next Generation EU, per un importo di € 5.500.000,00.

Il sindaco Mattia Missiroli e l’assessore Mirko Boschetti:

«Questo progetto è stato fortemente voluto dall’Amministrazione comunale per consentire la rigenerazione e la riqualificazione del lungomare di Pinarella e Tagliata. Le aree riqualificate a raso e con l’asfalto colorato sono state rese più socialmente vivibili, funzionali, e pienamente integrate con l’ambiente circostante e la bellissima pineta. In prospettiva diventeranno sempre più luoghi di iniziative per turisti e cittadini. Questo progetto PNRR rappresenta oggi la grande opportunità per questa parte della città, da sempre amata dalle famiglie e che negli ultimi anni si è distinta per energia e vivacità, grazie anche ai tanti eventi che qui hanno trovato casa.»

Cervia, 22 settembre 2025