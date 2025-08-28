Cervia, passeggiata serale tra storie e leggende al faro: appuntamento il 1° settembre

Lunedì 1° settembre 2025 torna una nuova tappa delle passeggiate patrimoniali organizzate da FESTA. L’iniziativa, dal titolo “Un faro a Cervia: storie, ricordi e leggende”, prenderà il via alle 20:30 con ritrovo davanti alla Torre San Michele.

Dopo l’accoglienza dei soci e il saluto del presidente Amedeo Scelsa, la storica Cristina Poni introdurrà il tema della serata, approfondendo la presenza di un faro come servizio pubblico a Cervia.

Storie di mare e leggende sotto le stelle

La passeggiata proseguirà lungo il portocanale, fino alla piazzetta nei pressi del faro. Qui i pescatori Luciano Sartini e Tommaso Penso condivideranno ricordi personali legati al mare e alla vita di porto.

In contemporanea, il narratore Vladimiro Strinati guiderà piccoli gruppi attorno al faro, raccontando la suggestiva leggenda degli amanti del faro, in un’atmosfera carica di storia e mistero.

La serata si concluderà con un momento conviviale al Circolo Pescatori, dove sarà offerto un piccolo spuntino.

Un faro come simbolo identitario

«La riscoperta del valore architettonico, identitario e di servizio di una struttura come un faro – commenta Federica Bosi, Assessore alla Cultura del Comune di Cervia – è un segno del passato che si rinnova e che diventa testimonianza di accoglienza per un turismo fatto di viaggiatori».