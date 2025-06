Cervia, premiazioni nelle case di riposo cervesi per l’11° Concorso Letterario “Scrivile”

Si è conclusa la 11ª edizione del Concorso Letterario Nazionale “Scrivile”, promosso dall’associazione di promozione sociale Francesca Fontana con il patrocinio dei Comuni di Cervia, Ravenna e Russi e la collaborazione di numerosi enti e testate giornalistiche.

Tra le sezioni speciali di questa edizione, molto sentita è quella riservata agli ospiti delle case di riposo Busignani di Cervia e Villaverde di Milano Marittima. Poiché gli anziani non hanno potuto partecipare alla cerimonia in teatro a Cervia, una delegazione guidata dal Vice Sindaco Gianni Grandu, ideatore del concorso e membro della commissione, si è recata direttamente nelle strutture per consegnare i premi.

Le premiazioni sono state accolte con grande entusiasmo da ospiti, coordinatori e animatori, creando momenti intensi di emozione e condivisione. I partecipanti hanno ascoltato le proprie composizioni, brevi racconti e poesie, commuovendosi nel ricevere gli attestati di partecipazione.

“Un prezioso tesoro di emozioni, ricordi e saggezze acquisite nel corso degli anni”, ha commentato Andrea Foschi, componente della commissione, sottolineando come queste parole semplici ma profonde contribuiscano a mantenere viva la memoria e rafforzare il senso di comunità all’interno delle strutture.

I vincitori hanno ricevuto un diploma e un attestato di merito personalizzato, mentre alle strutture sono stati donati una litografia dell’artista Werther Vincenzi, un libro che raccoglie tutti gli elaborati partecipanti, un piatto in ceramica e il giornale dell’associazione Francesca Fontana.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto agli operatori delle case di riposo per la loro dedizione e sensibilità nel rendere possibile questa importante iniziativa.

Per ulteriori informazioni sul concorso è possibile visitare il sito www.associazionefrancescafontana.it, sezione “Le poesie e i pensieri per le donne scrivile”.