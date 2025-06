Cervia, raffica di controlli durante il ponte del 2 giugno: sequestri, sanzioni e presidi notturni fino alle quattro

Nel weekend lungo del 2 giugno, la Polizia Locale di Cervia ha intensificato le attività di controllo del territorio, impiegando pattuglie a piedi, in bicicletta e con veicoli, anche in abiti civili, per garantire la sicurezza di residenti e turisti. Rafforzati i presidi a Milano Marittima, Pinarella e Tagliata, introdotto il servizio notturno fino alle 4 del mattino. Sono stati accertati tre incidenti stradali, uno dei quali ha portato al ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza. Cinque le violazioni amministrative contestate a locali e stabilimenti, con due sequestri per commercio abusivo.

Controlli estesi e nuovi servizi notturni

Nel periodo dal 30 maggio al 2 giugno, in occasione del ponte della Festa della Repubblica, la Polizia Locale ha operato un’intensa attività di controllo su tutto il territorio comunale. I servizi, effettuati a piedi, in bicicletta, con mezzi motorizzati e anche in abiti civili, si sono concentrati sulle aree a maggiore afflusso come l’arenile, il centro cittadino e le principali zone di aggregazione.

Tra le principali novità segnalate, l’attivazione del servizio notturno fino alle 4 del mattino, il potenziamento serale delle unità mobili a Pinarella e Tagliata, e la riapertura del presidio di Milano Marittima, considerato un punto di riferimento per cittadini e turisti.

Sicurezza stradale: un sequestro e una patente ritirata

Nel corso dei controlli stradali, sono stati rilevati tre incidenti, di cui due con feriti. Le verifiche su eventuali stati di ebbrezza durante i rilievi hanno avuto esito negativo, ma in altri controlli è stato ritirato un documento di guida per guida in stato di ebbrezza. Inoltre, un veicolo è stato posto sotto sequestro per mancanza di assicurazione. In totale, 53 veicoli sono stati controllati e numerose violazioni al codice della strada sono state contestate, in particolare per soste irregolari e comportamenti scorretti alla guida.

363 segnalazioni gestite dalla Centrale Operativa

L’attività della Centrale Operativa della Polizia Locale si è mantenuta intensa, con 363 segnalazioni ricevute, tra richieste di intervento e informazioni da parte dei cittadini.

Cinque sanzioni amministrative e due sequestri per commercio abusivo

Durante i controlli amministrativi, sono state accertate cinque violazioni relative a occupazione di suolo pubblico, intrattenimenti musicali e consumo di alcolici. In due casi di commercio abusivo sono stati effettuati sequestri di merce, mentre due locali sono stati sanzionati per inosservanza delle norme sugli intrattenimenti musicali.

Controlli fonometrici nei limiti: nessuna violazione dell’Ordinanza

In relazione alla nuova Ordinanza Sindacale in vigore dal 31 maggio, non sono state riscontrate irregolarità negli orari di cessazione delle attività musicali. I controlli fonometrici effettuati da ARPAE hanno confermato che i livelli sonori sono rimasti nei limiti previsti.

Il Sindaco Missiroli: “Controlli efficaci, bene l’adeguamento delle attività”

Il Sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha commentato positivamente l’andamento del ponte del 2 giugno: “Sono state giornate con grande affluenza di turisti e non si sono verificate situazioni di particolari criticità. Il provvedimento restrittivo si è dimostrato efficace. I controlli sulle emissioni sonore, effettuati costantemente da ARPAE, non hanno rilevato alcuno sforamento. Abbiamo rafforzato i controlli anche con risorse interne della Polizia Locale, in collaborazione con le Forze dell’Ordine. Apprezziamo l’impegno delle attività che si sono adeguate con senso civico. Continueremo a monitorare il territorio, per garantire divertimento ma nel rispetto dell’armonia della località”.