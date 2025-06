Cervia rilancia le borse di studio in memoria di Gino Pilandri: premi per studenti e tesi legate alla città fino al 31 agosto 2025

Cervia conferma le borse di studio in memoria di Gino Pilandri, un importante riconoscimento dedicato agli studenti e alle studentesse residenti che si sono distinti per merito scolastico e per il contributo alla valorizzazione della storia e dell’identità della città. Questo prestigioso premio, intitolato all’insigne storico e primo sindaco di Cervia del Dopoguerra, è stato ufficialmente rinnovato dalla Giunta comunale per il 2025, confermando l’impegno dell’amministrazione nel sostenere il talento e la cultura locale.

Le borse di studio sono suddivise in tre categorie principali: studenti delle scuole secondarie di secondo grado, studenti universitari e tesi di laurea riguardanti argomenti legati a Cervia. Possono presentare domanda per le borse dedicate agli studenti delle scuole secondarie coloro che hanno conseguito il diploma con votazione pari a 100 o 100 e lode tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024. Per questa categoria è stanziato un fondo complessivo di 6.000 euro, con premi che variano da un minimo di 500 a un massimo di 1.500 euro.

Per gli studenti universitari residenti a Cervia, laureatisi con votazione massima e lode nelle lauree quinquennali o specialistiche sempre nel periodo 2023-2024, è previsto un fondo analogo di 6.000 euro. Le borse di studio per questa categoria si collocano tra 1.000 e 2.000 euro per singolo premio. Infine, per le tesi di laurea inerenti ogni aspetto della città di Cervia, sempre con votazione massima e lode, il premio potrà oscillare tra 1.000 e 2.000 euro.

L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di integrare i fondi a disposizione e, nel caso di un numero particolarmente elevato di domande, potrà ridurre proporzionalmente gli importi per rientrare nel budget previsto, anche al di sotto della soglia minima indicata. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito ufficiale del Comune di Cervia nella sezione dedicata ai servizi di educazione e formazione. Oltre alla domanda, sarà necessario allegare la copia del documento d’identità e, per la categoria delle tesi, anche la tesi di laurea stessa.

Il termine per presentare le candidature è fissato al 31 agosto 2025, con la possibilità di iniziare la procedura già dall’11 giugno 2025. Per chi avesse difficoltà a compilare la domanda in autonomia, il Comune offre assistenza presso il servizio CerviaInforma Cittadini, previo appuntamento. La consegna delle borse di studio avverrà entro la fine dell’anno durante una cerimonia pubblica, con la possibilità di organizzare successivamente un evento di presentazione dei lavori premiati. Le tesi di laurea saranno conservate presso la Biblioteca Comunale, accessibili per la consultazione pubblica, a testimonianza dell’impegno di Cervia nel promuovere la cultura e la memoria storica locale.

Questa iniziativa rappresenta un’occasione importante per celebrare il talento e l’impegno degli studenti cervesi, rafforzando al contempo il legame con la storia della città e la figura di Gino Pilandri, un simbolo della rinascita e della crescita civica nel secondo dopoguerra.