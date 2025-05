Cervia, sabato 10 maggio torna “Dona la Spesa”: raccolta alimentare per Cucina Sorriso ed Emporio Solidale

Torna anche quest’anno “Dona la Spesa”, l’iniziativa solidale promossa dal progetto Cervia Social Food per raccogliere generi alimentari destinati a chi vive situazioni di fragilità economica e sociale. Sabato 10 maggio, i volontari saranno presenti nei due punti vendita Coop Alleanza 3.0 della città per coinvolgere la cittadinanza e promuovere la solidarietà attraverso piccoli gesti concreti.

I prodotti donati andranno a sostenere due servizi fondamentali del circuito solidale cervese: “Cucina Sorriso” e l’Emporio Solidale.

Cucina Sorriso: pasti caldi con cuore e inclusione

Aperta dal lunedì al sabato dalle 12.00 alle 14.00, Cucina Sorriso prepara ogni giorno circa 80 pasti serviti a tavola e 40 pasti serali da asporto per cittadini in difficoltà. La cucina è animata dal lavoro di una trentina di volontari, tra cui cuochi provenienti dai ristoranti locali e operatori solidali. Il servizio ai tavoli è svolto con passione dai ragazzi del centro socio-occupazionale “Ikebana”, offrendo così anche un’opportunità di integrazione e crescita per persone con disabilità.

Emporio Solidale: spesa dignitosa per 120 famiglie

L’Emporio Solidale funziona come un vero supermercato, in cui 120 nuclei familiari possono accedere gratuitamente a alimenti freschi e confezionati, prodotti per l’igiene e beni di prima necessità, rispettando le proprie abitudini alimentari. Un servizio che unisce dignità e sostegno concreto, e che oggi necessita con urgenza di biscotti, farina, riso e zucchero. I prodotti per l’infanzia, invece, non sono al momento richiesti, in quanto già abbondantemente presenti in magazzino.

Un gesto semplice che fa la differenza

L’iniziativa è sostenuta anche dall’amministrazione comunale, che invita tutti i cittadini a partecipare con donazioni secondo le proprie possibilità. La raccolta rappresenta una risposta di comunità ai bisogni crescenti del territorio, in un momento in cui i servizi solidali si confermano indispensabili per molte famiglie.

Per chi sabato farà la spesa, basterà aggiungere al carrello uno dei prodotti indicati e consegnarlo ai volontari presenti fuori dal supermercato. Un gesto semplice, che può fare una grande differenza per chi ha bisogno.