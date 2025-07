Cervia, schianto alla rotonda: giovane perde il controllo dell’auto e finisce contro il guard rail. E’ grave

Il silenzio dell’alba a Cervia è stato interrotto bruscamente, questa mattina, da un violento schianto alla rotonda di via Martiri Fantini. Erano le 6.15 quando una Suzuki, guidata da un giovane diretto verso il centro cittadino, ha improvvisamente deviato la propria traiettoria finendo contro il guard rail. Un impatto tremendo, con il conducente che ha perso conoscenza nell’immediato.

Le cause dell’incidente non sono ancora del tutto chiare, ma i primi accertamenti fanno ipotizzare un malore improvviso. La gravità della situazione è apparsa subito evidente ai sanitari del 118 giunti sul posto con ambulanza e auto medicalizzata: viste le condizioni del ragazzo, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza, che ha poi trasferito il ferito in codice rosso all’ospedale Bufalini di Cesena.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Cervia e due pattuglie del Radiomobile dei Carabinieri di Milano Marittima. I militari hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Intanto, il traffico nell’area ha subito forti rallentamenti per tutta la mattina, aggravando ulteriormente la criticità di una rotonda già tristemente nota per altri episodi simili nelle ultime settimane.