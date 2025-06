Cervia si prepara al CaterRaduno 2025: venerdì 27 giugno grande cena solidale in piazza Garibaldi a favore di Libera

Sta per partire il conto alla rovescia per il CaterRaduno 2025, la grande festa di fine anno della celebre trasmissione radiofonica di Rai Radio 2, Caterpillar. Dal 26 al 29 giugno, la città si anima con quattro giorni intensi di musica, spettacoli, storie e partecipazione civica, con eventi sia in presenza sia in diretta in visual radio.

Uno degli appuntamenti più attesi è la grande cena solidale che si terrà venerdì 27 giugno alle ore 21 in piazza Garibaldi, pensata per 2025 ospiti e dedicata a raccogliere fondi a sostegno di Libera, l’associazione impegnata nella lotta contro le mafie, fondata da don Luigi Ciotti. Lo stesso don Ciotti sarà presente sabato 28 giugno alle 18 per un incontro pubblico nella stessa piazza, un momento di riflessione sui temi della solidarietà, comunità e risveglio delle coscienze.

Per partecipare alla cena, organizzata da Cervia Social Food in collaborazione con Coop, è possibile prenotare online tramite il link bit.ly/43FqpJm o scansionando il QR Code presente nel volantino ufficiale. Il costo del menu è di 25 euro e si ispira ai principi delle cucine popolari, con particolare attenzione alla prevenzione degli sprechi e all’inclusione sociale. Il piatto forte sarà un gustoso piatto di cappelletti al ragù, preparati dal laboratorio Cucinasorriso di Cervia, utilizzando ingredienti recuperati e prodotti locali a chilometro zero.

Ogni commensale riceverà inoltre un lunchbox personalizzato per il CaterRaduno 2025, per portare con sé un ricordo concreto della serata.

Per maggiori informazioni e per consultare il programma completo del CaterRaduno 2025, è possibile visitare i siti turismo.comunecervia.it e discovercervia.com.