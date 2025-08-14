Cervia: sindaco e vicesindaco ringraziano Forze dell’Ordine per il Ferragosto sicuro

In vista delle festività di Ferragosto, il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, e il vicesindaco con delega alla Sicurezza, Gianni Grandu, hanno espresso un sentito ringraziamento a tutto il personale delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale di Cervia e Ravenna, sottolineando l’importanza del loro lavoro nella prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità sul territorio.

“Ieri, mercoledì 13 agosto, e durante tutta la festività, desideriamo manifestare profonda gratitudine e riconoscimento a tutto il personale delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale che continua ad operare con dedizione e professionalità al servizio della nostra città”, hanno dichiarato Missiroli e Grandu.

Il sindaco e il vicesindaco hanno inoltre voluto ringraziare il Prefetto di Ravenna e il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, “che coordina tutte le operazioni interforze, rispondendo alle esigenze dell’Amministrazione e mettendo a disposizione importanti rinforzi”.

A Cervia, la presenza congiunta delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale garantisce un presidio costante sull’intero territorio comunale, con particolare attenzione ai luoghi sensibili come la stazione ferroviaria e il centro di Milano Marittima. Controlli mirati vengono effettuati per prevenire criticità e monitorare fenomeni legati al trasporto di alcolici o di oggetti atti ad offendere.

Le operazioni sono condotte in piena intesa con le ordinanze comunali su sicurezza e decoro, frutto del confronto con il Consiglio comunale, le associazioni economiche e gli stakeholder turistici. L’obiettivo è garantire la qualità della vita di residenti, turisti e operatori, valorizzando le bellezze culturali della città.

“L’impegno continua per tutta la stagione estiva, al fine di garantire sicurezza e legalità a tutti i cittadini e turisti, assicurando il divertimento nel rispetto e nell’armonia dell’intera collettività”, hanno concluso i rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Cervia.