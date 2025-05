Cervia, torna “Altra Estate”: volontariato e cittadinanza attiva per i giovani dai 14 ai 29 anni

Anche nell’estate 2025 torna “Altra Estate”, il progetto di cittadinanza attiva e volontariato promosso dal Comune di Cervia attraverso l’Informagiovani, rivolto a tutti i giovani residenti tra i 14 e i 29 anni. Un’iniziativa che, anno dopo anno, si conferma uno dei percorsi formativi e sociali più attesi, capaci di coniugare impegno civico, crescita personale e spirito di comunità.

Il programma si sviluppa in turni di due settimane nei mesi di luglio e agosto, per un totale di 40 ore di attività, durante le quali i partecipanti saranno inseriti in realtà del territorio che operano nel sociale, nella cultura e nella sostenibilità.

Tra le strutture che hanno già aderito all’edizione 2025 figurano centri estivi, società sportive, la Casa delle Farfalle, il Parco Naturale, la Cucina Sorriso, la Biblioteca, Scambiamenti e altre associazioni impegnate nel tessuto comunitario cervese.

Volontariato come formazione alla vita

“Altra Estate” rappresenta molto più di un semplice impiego estivo: è un’esperienza educativa, un laboratorio di relazioni e responsabilità che avvicina i giovani al concetto di cittadinanza attiva. Un percorso che punta a sviluppare competenze trasversali, favorire l’inclusione e stimolare una partecipazione consapevole alla vita collettiva.

La partecipazione è riservata ai giovani aderenti alla YoungERcard, la tessera della Regione Emilia-Romagna dedicata a iniziative per i “giovani protagonisti”.

Iscrizioni e informazioni

Le iscrizioni per l’edizione 2025 apriranno il 3 giugno. Per informazioni e adesioni è possibile contattare l’Informagiovani del Comune al numero 0544 979265.

Con “Altra Estate”, Cervia rinnova il proprio impegno nel valorizzare il protagonismo giovanile, offrendo occasioni concrete di impegno, relazione e costruzione del bene comune.