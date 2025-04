Cervia. Ultimi giorni alla scadenza del concorso “Scrivile” giunto alla sua 11a edizione 

ULTIMI GIORNI ALLA SCADENZA CONCORSO

11a EDIZIONE DEL CONCORSO NAZIONALE LETTERARIO

“SCRIVILE” POESIE E PENSIERI PER LE DONNE

l’idea è quella di far raccontare l’8 marzo 2025:

con racconti brevi, lettere e poesie per le donne

UNA “SEZIONE SPECIALE” SARA’ DEDICATA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE

UNA SEZIONE SARA’ DEDICATA ALLE CASE DI RIPOSO – UNA PER LA LIBERA UNIVERSITA’ DEGLI ADULTI CERVIA

E UN’ALTRA “SEZIONE” SARA’ RISERVATA AGLI OSPITI DELLE CASE CIRCONDARIALI RAVENNA

ANCHE PER IL 2025 – UNA SEZIONE DEDICATA ALLA FOTOGRAFIA

Sono trascorsi 11 anni con questa straordinaria iniziativa culturale denominata “Scrivile” e solo riguardando e leggendo l’enorme quantità di parole e testi che sono state scritte ci si rende conto del valore di questa iniziativa e del rispetto che si vuole dare alle tante donne!

Per questo motivo siamo arrivati alla sua 11a edizione di “scrivile”. Dopo il successo di partecipazione ottenuto negli scorsi anni (migliaia i partecipanti da più parti d’italia) l’associazione di promozione sociale Francesca Fontana, in collaborazione con Linea Rosa Ravenna, Sportello donna Cervia, l’Istituto Friedrich Schürr, il parco della salina, la Libera Università degli Adulti di Cervia, le testate giornalistiche il Resto del Carlino, Corriere di Romagna e Cervianotizie.it e con il patrocino dell’amministrazione comunale di Cervia, Ravenna e il Comune di Russi, vuole riproporre l’opportunità di offrire un pensiero alle donne attraverso una composizione scritta: racconto breve, lettera o poesia sia in italiano che in dialetto Romagnolo. “Scrivile” vuole essere dunque un’occasione per un saluto, un ringraziamento, un pensiero positivo per una donna già nota o una tra le tante donne che non sa ancora di essere speciale, per un affetto che non c’è più, per una figura femminile che ha lasciato un segno indelebile nella storia, nella cultura, nello sport e nella nostra vita! Pensieri che sappiano esprimere libertà, ansia, gioia, paure, dolore, lavoro e la felicità nella vita di tutti i giorni: Pensieri che sappiano esprimere libertà, ansia, gioia, paure, dolore, amore, lavoro e la felicità nella vita di tutti i giorni: DONNE !

Gli elaborati dovranno pervenire improrogabilmente entro il giorno 30 aprile 2025.

Gli autori meritevoli del riconoscimento, che potranno essere più di uno, saranno premiati come previsto dal regolamento del concorso allegato al presente comunicato.

Per recapitare i vostri “elaborati” utilizzare esclusivamente la mail:

associazionefrancescafontana@gmail.com, e seguire le indicazioni del regolamento – per saperne di più sul concorso anche delle scorse edizioni di questi ultimi anni, visitate il sito internet nella pagina Eventi & news Scrivile: www.associazionefrancescafontana.it

bozza REGOLAMENTO fotografia 2025

bozza regolamento SCRIVILE 2025