Cervia, via libera alla convenzione per il progetto “Cervia Social Food”: cinque anni di sostegno a inclusione e lotta allo spreco

La Giunta Comunale di Cervia ha approvato la convenzione con la Cooperativa sociale San Vitale per il consolidamento del progetto Cervia Social Food, un’iniziativa che unisce solidarietà, sostenibilità e inclusione sociale. L’accordo avrà durata quinquennale, fino al 2029, e prevede per il 2025 un contributo comunale di 47.500 euro, con possibilità di ridefinizione annuale per gli anni successivi.

Il progetto nasce per combattere lo spreco alimentare, promuovere il riuso e offrire supporto concreto alle persone in difficoltà. Tra le attività sostenute:

l’ Emporio della Solidarietà ,

il laboratorio di sartoria sociale “Risvolto” ,

il centro di recupero libri “Libridine” ,

il Magazzino 11 ,

l’ Emporio della Bellezza

e, da dicembre 2023, la Cucina Popolare “CucinaSorriso”.

Quest’ultima, ispirata al modello di Bologna, si è rivelata in pochi mesi un luogo prezioso non solo per garantire un pasto caldo a chi ne ha bisogno, ma anche per creare relazioni, combattere la solitudine e offrire dignità attraverso l’accoglienza. I pasti non vengono consumati in fretta, ma in un ambiente conviviale e familiare, con il supporto quotidiano di volontari e ragazzi con disabilità, a conferma del forte valore integrativo dell’esperienza.

Oltre al servizio di ristorazione solidale, CucinaSorriso organizza eventi culturali, musicali, cinematografici e incontri di riflessione, trasformandosi così in un vero centro di aggregazione e rinascita sociale.

Il sindaco Mattia Missiroli ha commentato con soddisfazione:

“Credo che il compito delle istituzioni pubbliche sia sostenere concretamente queste realtà virtuose, non solo con attenzione e ascolto, ma anche attraverso strumenti adeguati. Il nostro obiettivo è costruire comunità che sappiano prendersi cura di sé stesse, valorizzando le risorse e le energie già presenti sul territorio.”

Un modello di welfare di comunità che mette insieme cittadini, associazioni e amministrazione, per offrire risposte nuove a bisogni sempre più urgenti.