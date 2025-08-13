Cesena, 25enne arrestato con cocaina nascosta negli slip: aveva 1.200 euro in contanti

Lo hanno fermato in un piazzale già noto alle forze dell’ordine per movimenti sospetti legati allo spaccio di droga. Alla vista dei carabinieri, il 25enne albanese non ha saputo spiegare il motivo della sua presenza, ma una perquisizione ha rivelato la verità: nascosti nella biancheria intima c’erano circa 11 grammi di cocaina, suddivisi in dosi pronte per essere vendute.

L’operazione è scattata nel fine settimana ed è stata condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena, nell’ambito dei controlli mirati al contrasto del traffico di stupefacenti. Oltre alla droga, i carabinieri hanno trovato addosso al giovane oltre 1.200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione della Procura di Forlì, che sta coordinando ulteriori indagini per individuare la rete di approvvigionamento e analizzare la purezza della cocaina.

Dopo le formalità di rito, il 25enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza su disposizione del sostituto procuratore. Nella giornata di mercoledì 13 agosto, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto, applicando nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Cesena, in attesa del processo.