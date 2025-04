Cesena accende gli schermi sull’autismo: due serate al cinema Eliseo per capire, conoscere e includere

Dopo la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, celebrata il 2 aprile con l’illuminazione in blu dell’orologio del palazzo comunale, Cesena rilancia con due appuntamenti serali al cinema Eliseo per tenere alta l’attenzione sul tema. L’iniziativa, dal titolo “Schermi accesi sull’autismo”, è promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio e l’Ausl Romagna.

Due proiezioni per raccontare l’autismo attraverso il cinema, tra emozione, storie vere e voglia di inclusione.

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 7 aprile alle 20:30 con “La vita da grandi”, film diretto da Greta Scarano e interpretato da Matilda De Angelis e Yuri Tuci. La pellicola racconta con delicatezza il legame tra una giovane donna e il fratello autistico, accompagnando il pubblico in un percorso di crescita e scoperta reciproca. Una storia intensa e commovente, ambientata tra Roma e Rimini, che parla di autonomia, sogni e amore fraterno.

Mercoledì 23 aprile, sempre alle 20:30, sarà la volta del docu-film “Ugualmente diversi” di Federika Ponnetti, presente in sala per l’occasione. Il film segue le vite di tre camerieri autistici che lavorano in una nota pizzeria inclusiva, in un dialogo inaspettato e autentico con un gruppo di studenti liceali. Ne emerge un ribaltamento di ruoli capace di spiazzare e far riflettere: cosa significa davvero “diversità” oggi?

“Questi due appuntamenti – commenta l’Assessore ai Servizi per le persone e le famiglie Carmelina Labruzzo – vogliono essere momenti di riflessione e confronto, ma anche di vicinanza e valorizzazione delle realtà associative che ogni giorno lavorano al fianco delle famiglie e delle persone con autismo. Solo attraverso la conoscenza possiamo costruire una comunità più inclusiva.”

Le proiezioni saranno introdotte dall’Assessora Labruzzo e dai rappresentanti delle associazioni co-organizzatrici: Voce all’autismo, Quelli di sempre, Anffas Cesena, Polisportiva Anffas e Ausl Romagna.

Due serate aperte a tutti, per guardare oltre i pregiudizi e aprire gli occhi sulla bellezza della diversità.