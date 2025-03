Cesena: al via i laboratori di sostenibilità ambientale per la transizione energetica nelle scuole primarie

Il Comune di Cesena, grazie alla collaborazione con Energie per la Città e il suo Sportello ExC, ha lanciato una serie di laboratori didattici dedicati alla sostenibilità ambientale, alle fonti rinnovabili e al risparmio energetico. L’iniziativa fa parte del progetto ‘Cesena: Azioni collettive per la transizione energetica’, finanziato con risorse europee tramite la Regione Emilia-Romagna.

Il progetto ha come obiettivo quello di sensibilizzare la cittadinanza cesenate, in particolare le giovani generazioni, sui benefici energetici, climatici ed economici derivanti dall’adozione di comportamenti ecologici e sostenibili. Saranno coinvolte cinque scuole primarie della città, con la partecipazione di 165 studenti e oltre 10 insegnanti.

Le attività pratiche ed educative si terranno presso lo Sportello ExC, dove i bambini e le bambine avranno l’opportunità di esplorare, attraverso esperimenti coinvolgenti, lezioni interattive e l’uso di strumenti tecnologici, le tecnologie per l’efficienza energetica e il risparmio energetico. L’obiettivo è insegnare ai più giovani come piccoli comportamenti quotidiani possano contribuire a un risparmio energetico significativo, creando così una nuova cultura ambientale.

“Questa iniziativa – ha commentato l’Assessore alla Sostenibilità ambientale Andrea Bertani – rappresenta un passo fondamentale nel processo di transizione energetica di Cesena, puntando sul coinvolgimento delle nuove generazioni. Sebbene gli interventi strutturali sugli edifici pubblici e scolastici siano cruciali, è altrettanto importante formare una cultura ambientale che parta dall’insegnamento delle buone pratiche sin dalla scuola.”

Con questa serie di attività, Cesena si conferma come una delle città in prima linea nella promozione di una comunità più consapevole, in grado di affrontare le sfide legate alla sostenibilità e alla transizione energetica.