Cesena, al via i trattamenti contro la cocciniglia per salvare le alberature urbane

Il Comune di Cesena ha avviato una serie di interventi per contrastare la diffusione della cocciniglia, parassita che sta minacciando gravemente i lecci cittadini, e per contenere la proliferazione degli afidi che colpiscono cedri e tigli. L’iniziativa, condotta dall’Ufficio Verde Pubblico, ha l’obiettivo di preservare la salute degli alberi e garantire un ambiente urbano più sano e sicuro per la cittadinanza.

Lotta agronomica e trattamenti biologici

In queste settimane i giardinieri incaricati dal Comune stanno procedendo con potature mirate su alberi infestati dalla cocciniglia. L’operazione è fondamentale per rimuovere i rami danneggiati e prevenire la morte delle piante. Dopo questa prima fase, nel mese di maggio prenderà il via la lotta biologica con il lancio di coccinelle, antagonisti naturali di cocciniglie e afidi.

Questo metodo ecologico ha già dimostrato negli anni la sua efficacia, agendo come bioindicatore di qualità ambientale. Le coccinelle, infatti, si nutrono degli insetti nocivi e contribuiscono attivamente alla difesa naturale delle alberature.

Dove si interviene

Gli interventi attualmente in corso interessano piazza Maurizio Bufalini, di fronte alla Biblioteca Malatestiana, e le vie Cesare Battisti, Fratelli Rosselli e Curiel. Tutte le operazioni sono accompagnate da un monitoraggio fitostatico continuo, che consente di valutare lo stato di salute degli alberi e di pianificare ulteriori azioni mirate nel tempo.

Un’azione preventiva per la salute pubblica

La scelta di adottare tecniche sostenibili come la lotta biologica non solo tutela il patrimonio arboreo urbano, ma rappresenta anche un investimento nella qualità della vita dei cittadini. Il controllo naturale dei parassiti riduce l’uso di sostanze chimiche e rafforza la resilienza degli ecosistemi urbani, contribuendo a mantenere verde e vivibile la città di Cesena.