Cesena, al via “Sportiamo Run”: corsa solidale tra le colline per pet therapy e parità di genere

Unire sport, natura e solidarietà. È questo lo spirito di “Sportiamo Run – Insieme verso una grande meta”, la camminata/corsa non competitiva in programma venerdì 30 maggio alle ore 18:30 nel verde del parco di Rio Marano, a Cesena (via Vicinale Papa, 100).

L’iniziativa, organizzata da A.S.D. San Marco Cesena in collaborazione con le Women in Run e la Nuova Virtus Cesena, con il sostegno di Avis e Ausl Cesena, punta a raccogliere fondi per due importanti progetti: la promozione della parità di genere, attraverso l’attività dell’associazione Women in Run, e il programma “Pet Therapy in corsia” dell’Ausl, dedicato al supporto emotivo dei pazienti.

Due i percorsi disponibili: uno più impegnativo da 10,5 km con 190 metri di dislivello e due ristori, e uno più accessibile da 7 km con 174 metri di dislivello e un punto ristoro. Un’occasione per correre o camminare immersi nella natura, scegliendo il ritmo più adatto a sé.

Le iscrizioni sono già aperte presso la Farmacia del Bivio (via dei Tulipani 2, Bivio Montegelli) e Living Sport (via G. Marconi, 331), e sarà possibile registrarsi anche direttamente sul posto nel pomeriggio dell’evento.

A concludere la serata, un ricco ristoro e una festa finale con dj set e la musica dal vivo del duo Silvie e Maddy, pronti a far cantare e ballare i partecipanti con i loro grandi successi.