Cesena, Alessia Sferlazzo vola in Messico con Intercultura: tre mesi di scambio culturale

Alessia Sferlazzo, giovane studentessa cesenate, si prepara a vivere un’esperienza formativa unica: trascorrerà tre mesi in Messico nell’ambito del programma internazionale di scambi culturali promosso da Intercultura. La sua partenza è stata celebrata a Bertinoro durante una cerimonia ospitata nella Sala dei Quadri del Comune, alla presenza dei 14 studenti del Centro Locale Intercultura di Forlì-Cesena selezionati per l’anno scolastico 2025-2026.

L’iniziativa si inserisce nel contesto delle celebrazioni per i 70 anni di Intercultura, l’organizzazione che dal 1955 promuove progetti educativi internazionali per avvicinare giovani di tutto il mondo e favorire la cittadinanza globale. Alla cerimonia ha preso parte anche l’assessore ai Servizi per le persone e le famiglie del Comune di Cesena, Carmelina Labruzzo, che ha consegnato il riconoscimento ad Alessia.

Nel suo intervento, l’Assessore ha sottolineato il valore formativo di esperienze come questa, definendole occasioni preziose per la crescita personale e l’apertura mentale dei giovani. Ha anche evidenziato l’importanza del programma Intercultura nel costruire ponti tra culture diverse, augurando ad Alessia di vivere intensamente questa opportunità e di tornare arricchita da un viaggio non solo geografico, ma soprattutto umano.