Cesena amplia le location per matrimoni e unioni civili: nuove sedi da scoprire

Il giorno del matrimonio è un momento indimenticabile, e ora a Cesena la cerimonia può essere celebrata in un numero ancora maggiore di luoghi suggestivi, lontano dalla tradizionale casa comunale. Grazie a un nuovo regolamento, infatti, l’elenco delle location disponibili per matrimoni e unioni civili si arricchisce, offrendo a coppie e famiglie l’opportunità di celebrare il loro amore in ambienti ricchi di storia, cultura e bellezza paesaggistica.

Le opzioni fino ad oggi già conosciute, come la Sala degli Specchi del Palazzo Comunale, la Rocca Malatestiana e Villa Silvia Carducci, diventano ora ancora più varie. Con l’introduzione della nuova normativa, a partire da quest’anno, anche strutture ricettive e pubblici esercizi di particolare pregio culturale e paesaggistico possono diventare sede per la celebrazione delle nozze.

I gestori di tali strutture potranno presentare la loro candidatura sul sito del Comune di Cesena, diventando così “Uffici distaccati di Stato Civile”, previa approvazione e concesso il comodato d’uso gratuito da parte del Comune. Ogni location scelta dovrà essere pienamente accessibile e agibile, rispondendo a tutte le normative in materia di sicurezza, igiene e prevenzione incendi.

Le nuove sedi disponibili saranno operative nei giorni di sabato, domenica e festivi, per celebrare matrimoni e unioni civili con rito civile, in orari da concordare con il settore Servizi al Cittadino. L’iniziativa punta a offrire nuove opportunità sia alle coppie che cercano un luogo unico per il loro giorno speciale, sia alle strutture che desiderano entrare a far parte di un progetto che valorizza Cesena come una città sempre più dinamica e ricca di bellezza.

Con questa proposta, Cesena si conferma come una città che guarda al futuro, con un’attenzione particolare al patrimonio culturale e alla qualità della vita, offrendo luoghi in grado di creare atmosfere magiche per un momento così importante.