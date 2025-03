Cesena. Arrestato un 71enne per maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie

I Carabinieri di Cesena hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice del Tribunale di Forlì nei confronti di un uomo di 71 anni. L’indagato è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della sua ex coniuge.

Le violenze, che sarebbero iniziate nel 2020, sono continuate fino a pochi giorni fa. La donna, dopo aver necessitato di cure mediche ripetute, ha deciso di denunciare la situazione alle autorità. Le indagini, condotte dai militari del Norm di Cesena e coordinate dalla Procura della Repubblica di Forlì, hanno permesso di ricostruire una serie di episodi di violenza che hanno caratterizzato la relazione.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha quindi disposto il provvedimento di arresto, eseguito dai Carabinieri che hanno rintracciato l’uomo presso la sua abitazione. Dopo le formalità di rito, il settantenne è stato trasferito nella Casa Circondariale di Bologna, dove rimarrà a disposizione delle autorità competenti.