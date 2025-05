Cesena. Atti osceni in stazione, denunciato un uomo di origini senegalesi

Un cittadino straniero è stato denunciato dalla Polizia di Stato per atti osceni presso la stazione di Cesena. La giovane vittima ha segnalato di aver visto il soggetto masturbarsi nel sottopasso della stazione, incurante dei passanti. Grazie alle immagini riprese dalle telecamere, gli agenti sono riusciti a identificare l’uomo e a ricostruire i suoi movimenti all’interno della stazione. Con l’aiuto di dettagli come una cicatrice sulla fronte, il sospettato è stato identificato come un uomo di origini senegalesi del 1997, con precedenti penali. Ora dovrà rispondere delle sue azioni di fronte alla legge, essendo stato denunciato per atti osceni in luoghi frequentati da minori.