Cesena, “Cantine all’Aperto” sabato 7 giugno: vino, musica e debutto dei Sommelier Astemi al Parco Fornace Marzocchi

Sabato 7 giugno 2025, dalle ore 17:30, torna al Parco Fornace Marzocchi (via Manuzzi, 145) l’appuntamento con “Cantine all’Aperto”, l’iniziativa che celebra le eccellenze vitivinicole romagnole in una serata all’insegna di gusto, musica e inclusione. L’evento, organizzato da Incanto – Il Giardino del Gusto in collaborazione con AIS Romagna e con il patrocinio del Comune di Cesena, giunge alla sua seconda edizione e offre un’esperienza sensoriale e sociale all’aria aperta.

Al centro della serata ci sarà il debutto ufficiale degli 8 Sommelier Astemi, giovani con bisogni educativi speciali che hanno completato un innovativo percorso formativo promosso da AIS Romagna e finanziato con i proventi dell’edizione 2024 dell’evento. Questi ragazzi, diplomati lo scorso 18 maggio, parteciperanno attivamente al servizio ai banchi d’assaggio, rappresentando un modello virtuoso di inclusione nel settore enogastronomico.

Ad aprire la festa, alle 18:30, sarà la performance dei Musicanti di San Crispino, gruppo musicale itinerante noto per la sua energia coinvolgente, che offrirà un’atmosfera festosa e popolare.

Le cantine romagnole protagoniste proporranno una selezione dei loro migliori vini, con degustazioni curate dai Sommelier AIS e dai nuovi Sommelier Astemi, per valorizzare il legame tra vino, cultura e comunità.

Il biglietto d’ingresso, al costo di 20 euro, include 5 calici per le degustazioni e 1 ticket food. Parte del ricavato sarà devoluto all’ACeA ODV – Associazione Cerebrolesioni Acquisite di Cesena, che supporta la riabilitazione di persone colpite da lesioni cerebrali e le loro famiglie.

Per agevolare l’accesso all’evento sarà attivo un servizio navetta gratuito dal parcheggio del Centro Montefiore al Parco Fornace, dalle 17:30 alle 24:00, con corse ogni 15 minuti.

Info e prenotazioni sono disponibili sul sito ufficiale AIS Romagna: https://www.aisromagna.it/cantine-allaperto/.

L’iniziativa è resa possibile grazie anche al contributo di sponsor locali come Centrale del Latte di Cesena e Terranova.

L’Assessore allo Sviluppo Economico Lorenzo Plumari ha sottolineato l’importanza dell’evento come esempio di promozione del territorio e inclusione sociale, auspicando ulteriori progetti per valorizzare gli spazi pubblici cittadini.

Una serata all’insegna della convivialità, del buon vino e della musica nel cuore di Cesena.