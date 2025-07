Cesena: carabinieri arrestano 42enne per maltrattamenti in famiglia e resistenza/violenza a pubblico ufficiale

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della Stazione di Borello unitamente ad una Squadra d’Intervento Operativo del 5° Reggimento CC “Emilia Romagna” di Bologna (presente nel territorio della provincia per il periodo estivo e che stava svolgendo un servizio di supporto propria a Cesena) hanno arrestato un uomo, 42enne, già noto per precedenti vicende penali, ritenuto presunto responsabile dei reati di “maltrattamenti in famiglia” e “resistenza e/o violenza a pubblico ufficiale”.

I militari sono intervenuti nella serata di ieri su richiesta dei genitori dell’uomo presso la loro abitazione – all’interno della quale erano presenti anche altri familiari tra i quali due bimbi – ove l’uomo, in stato di alterazione aveva aggredito il padre e stava danneggiando il mobilio. I militari, prontamente intervenuti all’interno dell’abitazione, trovavano l’uomo in grave stato di alterazione, verosimilmente dovuto all’abuso di alcolici, che poco prima aveva aggredito il padre, causandogli lievi ferite, e aveva danneggiato gran parte del mobilio presente in casa. Alle richieste dei militari di calmarsi, l’uomo li aggrediva subito con calci e spintoni, prima di essere definitivamente bloccato e portato in caserma. Nessuno dei coinvolti rimaneva ferito, a parte le lievi ferite subite dal padre, che non intendeva ricorrere alle cure mediche tenuto conto della loro tenue entità. L’uomo è stato quindi arrestato dai Carabinieri e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, ristretto presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia di Cesena, in attesa dell’udienza di convalida con eventuale giudizio direttissimo.

Nella mattinata odierna, si è tenuta l’udienza davanti al Giudice del Tribunale di Forlì, che ha convalidato l’arresto e, su richiesta dei termini a difesa presentata dall’avvocato, è stato rimesso in libertà in attesa della prossima udienza.

Forlì 15.07.2025