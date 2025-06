Cesena, casa popolare subaffittata illegalmente: la Polizia locale esegue lo sgombero

La Polizia locale di Cesena ha eseguito lo sgombero di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (Erp) gestito da Acer, dopo aver accertato un subaffitto illecito a una famiglia con tre figli minori. L’appartamento, composto da cucina, camera da letto e bagno, era stato assegnato originariamente a un singolo conduttore, risultato moroso e destinatario di un provvedimento di sfratto circa un anno fa.

Le verifiche svolte dagli organi competenti hanno evidenziato la situazione di subaffitto irregolare, prontamente segnalata alle autorità e notificata sia al conduttore originario sia alla famiglia residente. Per tutelare i minori coinvolti e in accordo con i Servizi Sociali dell’Unione Rubicone e Mare, a cui la famiglia è affidata, era stata concessa una proroga di un mese prima dello sgombero, per consentire la conclusione dell’anno scolastico.

L’intervento si è svolto alla presenza dell’Ufficiale Giudiziario, dell’avvocato incaricato da Acer, di una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Macerone e degli agenti della Polizia locale.

L’assessore alla Sicurezza e Legalità Luca Ferrini ha commentato: “Con questa operazione i casi di occupazione illecita in città sono azzerati, a differenza di altre realtà vicine dove purtroppo persistono decine di situazioni simili. Nel corso del 2024 e di questi mesi del 2025, la Polizia locale, in collaborazione con Acer e le altre forze dell’ordine, ha portato avanti diverse attività di controllo e legalità per contrastare le occupazioni abusive e assicurare il corretto uso del patrimonio pubblico”.

Ferrini ha inoltre sottolineato che le operazioni di controllo hanno interessato anche edifici in via Ariosto, via Scevola Riceputi e via Cerchia di Sant’Egidio, ribadendo l’impegno a mantenere alta l’attenzione su questo fenomeno: “Continueremo a riservare a questo fenomeno la massima attenzione a tutela della legalità e del diritto di accesso equo alla casa da parte dei cittadini aventi diritto”.

L’assessore ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra i vari soggetti coinvolti: “In tutti questi casi si attiva una rete indispensabile che consente di operare su più fronti, dalla presa in carico della persona fino allo sgombero vero e proprio. Colgo l’occasione per ringraziare Acer, le forze dell’ordine e i Servizi sociali per la collaborazione, indispensabile in situazioni come questa”.

L’operazione rappresenta un segnale forte e concreto nella lotta contro le occupazioni abusive nel territorio comunale di Cesena, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle regole e l’equità nell’accesso alle risorse pubbliche abitative.