Cesena, chiusura in grande stile per la stagione del Teatro Bonci con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio

Venerdì 9 maggio alle 20.30 l’ultimo appuntamento della stagione 2024/25 del Teatro Bonci di Cesena vedrà protagonista l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena e Rimini. Un concerto che si preannuncia di grande intensità emotiva ed espressiva, guidato dal direttore Paolo Manetti e con la partecipazione, come solista al clarinetto, del Maestro Simone Nicoletta, prima parte al Teatro Comunale di Bologna.

La serata, della durata di 75 minuti, propone due capolavori senza tempo: il Concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore K622 di Wolfgang Amadeus Mozart, composto nelle ultime settimane di vita del genio salisburghese, e la Sinfonia n. 4 op. 90 “Italiana” di Felix Mendelssohn, tributo musicale del compositore tedesco all’energia, ai colori e alle atmosfere del nostro Paese.

L’esecuzione dell’opera mozartiana metterà in risalto le straordinarie capacità interpretative di Nicoletta, già affermato a livello internazionale per le sue collaborazioni con orchestre prestigiose e per il suo talento riconosciuto da Riccardo Muti, che nel 2014 lo volle come primo clarinetto dell’Orchestra Cherubini.

Il programma proseguirà con la luminosa e travolgente sinfonia “Italiana” di Mendelssohn, composta dopo un soggiorno che lo portò da Venezia a Roma, fino a Napoli: un vero e proprio affresco musicale del Belpaese.

Un’occasione speciale per ascoltare giovani musicisti e professionisti di alto livello in una delle cornici più suggestive della Romagna, con biglietti a partire da 8 euro.

Orari biglietteria: mar-sab 11-14 e 16-19, aperta anche nei giorni di spettacolo

Biglietti online: cesena.emiliaromagnateatro.com | vivaticket.com